 В Казани эвакуировали 39-ю школу
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В Казани эвакуировали 39-ю школу

Дети находятся в безопасности в другом здании.

Город
15 декабря 2021  13:04
Автор:
Ольга Ильина

В Казани эвакуировали школу №39, сообщила «КВ» одна из родителей. Ранее мэрия сообщила, что в школах проводятся плановые эвакуации. 

Мама ученицы младших классов, рассказала, что детей вывели из учебного здания и проводили в другие, где размещаются кружки. 

«Сейчас детей держат в дополнительном здании школы, где обычно у них проходит «продленка». Младшеклассников увели туда. Они там уже около часа. Дочка позвонила мне и рассказала, нас не предупреждали, что такое будет», – рассказала мама одной из учащихся.

Многие родители также возмущаются, что их не предупредили и не уведомили, что началась эвакуация. У школы дежурят машины экстренных служб. 

Ранее в мэрии Казани сообщали, что в нескольких школах города проходят эвакуации из-за сообщений о ложном минировании. Полиция проводит проверку.

 

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