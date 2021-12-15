В Казани эвакуировали 39-ю школу

В Казани эвакуировали школу №39, сообщила «КВ» одна из родителей. Ранее мэрия сообщила, что в школах проводятся плановые эвакуации.

Мама ученицы младших классов, рассказала, что детей вывели из учебного здания и проводили в другие, где размещаются кружки.

«Сейчас детей держат в дополнительном здании школы, где обычно у них проходит «продленка». Младшеклассников увели туда. Они там уже около часа. Дочка позвонила мне и рассказала, нас не предупреждали, что такое будет», – рассказала мама одной из учащихся.

Многие родители также возмущаются, что их не предупредили и не уведомили, что началась эвакуация. У школы дежурят машины экстренных служб.

Ранее в мэрии Казани сообщали, что в нескольких школах города проходят эвакуации из-за сообщений о ложном минировании. Полиция проводит проверку.