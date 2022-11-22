 Военком Лаишевского района доставит в зону СВО квадрокоптеры и средства связи
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Военком Лаишевского района доставит в зону СВО квадрокоптеры и средства связи

В общей сложности из района отправили более пяти тонн груза.

Республика
22 ноября 2022  13:01
Автор:
Шахерезада Курбанова

Военком Лаишевского района Александр Афанасьев доставит в зону СВО квадрокоптеры и средства связи. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе администрации района.

Прибытие груза на место назначения планируется уже завтра. В общей сложности люди собрали более пяти тонн гуманитарной помощи. В сборах участвовали администрация района, предприниматели, местные жители и производители сельхозтоваров.

«Когда люди узнали, что мы из Лаишевского района такую отправку организовываем, многие приехали и из других районов тоже, передали посылки своим ребятам. У нас очень активный военком, администрация, предприниматели. Когда наши ребята сказали, что есть необходимость в буржуйках, квадрокоптерах и средствах связи, мы все вместе собрались и купили», - рассказали в пресс-службе. 

Ранее «КВ» сообщали о том, что жители Лисичанска поблагодарили Казань за доставленную гуманитарную помощь.

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