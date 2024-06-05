Из ремонтника в бойцы: история Бармалея, воевавшего на СВО

Боец с позывным Бармалей, не имея военного опыта, решил добровольно заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на фронт. В армии он не служил, зарабатывал ремонтами квартир.

Аргументируя причины своего решения, россиянин объяснил, что «хотел доказать что-то сам себе» и «чтобы сын гордился». Мужчина поддерживает цели специальной военной операции, и как гражданин этой страны оставаться в стороне не мог.

Несмотря на переживания родных, он прошел подготовку в учебном лагере, научился штурмовать, оказывать первую медицинскую помощь и другим военным навыкам. Первое боевое задание на Авдеевском направлении стало тяжелым испытанием.

«Я никогда не забуду свой первый бой. Вначале казалось, что в этом аду просто невозможно выжить», – вспоминает Бармалей.

Но он выжил, и этот опыт изменил его взгляд на жизнь. Бармалей понял, как ценна жизнь во всех ее проявлениях, и как важно находить силы жить дальше, несмотря на трудности.

