 Из России впервые экстрадировали в ЛНР обвиняемого в преступлении
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Из России впервые экстрадировали в ЛНР обвиняемого в преступлении

Мужчину задержали в мае в Татарстане, затем надзорное ведомство ЛНР направило в Россию ходатайство о его выдаче.

Республика
23 сентября 2022  09:47
Автор:
Ольга Ильина

Россия впервые экстрадировала в Луганскую Народную Республику обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на старшего прокурора отдела международного сотрудничества и правотворческой деятельности ГП ЛНР Кристину Бахмутову.

«Сегодня обвиняемый в сопровождении конвоя доставлен в пункт пропуска и передан представителям управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики», – рассказала сотрудник прокуратуры.

По ее словам, обвиняемого объявили в розыск в марте 2018 года, затем в мае этого года его задержали в Татарстане. Затем Генпрокуратура ЛНР направило в Россию ходатайство о его выдаче.

Ранее «КВ» сообщали, что в Бугульме задержали курьера, который помог мошенникам обмануть пенсионеров на 1,6 млн рублей. Сейчас задержанный находится под обязательством о явке. Расследование уголовного дела продолжается, полицейские устанавливают всех лиц, причастных к мошенничеству.

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