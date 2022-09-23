Из России впервые экстрадировали в ЛНР обвиняемого в преступлении

Россия впервые экстрадировала в Луганскую Народную Республику обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на старшего прокурора отдела международного сотрудничества и правотворческой деятельности ГП ЛНР Кристину Бахмутову.

«Сегодня обвиняемый в сопровождении конвоя доставлен в пункт пропуска и передан представителям управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики», – рассказала сотрудник прокуратуры.

По ее словам, обвиняемого объявили в розыск в марте 2018 года, затем в мае этого года его задержали в Татарстане. Затем Генпрокуратура ЛНР направило в Россию ходатайство о его выдаче.

Ранее «КВ» сообщали, что в Бугульме задержали курьера, который помог мошенникам обмануть пенсионеров на 1,6 млн рублей. Сейчас задержанный находится под обязательством о явке. Расследование уголовного дела продолжается, полицейские устанавливают всех лиц, причастных к мошенничеству.