Из Татарстана в Лисичанск прибыл очередной транш гуманитарной помощи. Об этом сообщает депутат Лаишевского района РТ Ильнур Маркелов.

Солдаты, дети и взрослые получили теплые вещи и обувь. Также к Новому году из Татарстана отправили канцелярские принадлежности, книги и сладкие подарки.

В сборе помощи участвовали обычные люди, профсоюзы, предприниматели и депутаты региона.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из Набережных Челнов в Лисичанск отправили колонну грузовиков с гуманитарной помощью. Груз вышел на 6,7 млн рублей. Его разместили по трем автомобилям — по 20 тонн каждый.