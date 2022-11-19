 Из Татарстана в Лисичанск прибыл очередной транш гуманитарной помощи
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Из Татарстана в Лисичанск прибыл очередной транш гуманитарной помощи

В сборе помощи участвовали обычные люди, профсоюзы, предприниматели и депутаты региона.

Россия/Мир
19 ноября 2022  18:22
Автор:
Карина Кострулева

Из Татарстана в Лисичанск прибыл очередной транш гуманитарной помощи. Об этом сообщает депутат Лаишевского района РТ Ильнур Маркелов.

Солдаты, дети и взрослые получили теплые вещи и обувь. Также к Новому году из Татарстана отправили канцелярские принадлежности, книги и сладкие подарки.

В сборе помощи участвовали обычные люди, профсоюзы, предприниматели и депутаты региона.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из Набережных Челнов в Лисичанск отправили колонну грузовиков с гуманитарной помощью. Груз вышел на 6,7 млн рублей. Его разместили по трем автомобилям — по 20 тонн каждый.

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