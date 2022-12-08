 Из Татарстана в зону СВО под контролем Айдара Метшина отправили очередной грузовик с гумпомощью
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Из Татарстана в зону СВО под контролем Айдара Метшина отправили очередной грузовик с гумпомощью

Газель прибудет на место 9 декабря.

Республика
8 декабря 2022  10:46
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня, 8 декабря, из Нижнекамска в Белгородскую область под контролем депутата Государственной думы РФ от Татарстана Айдара Метшина выехал грузовик с необходимыми вещами для мобилизованных. Машина прибудет на место 9 декабря.

Метшин откликнулся на просьбу семей мобилизованных, с которыми встретился 2 декабря. Газель доставит теплую одежду, средства гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи. 

«Наша партия с первых дней СВО оказывает поддержку армии. Мы находимся в постоянном контакте с семьями мобилизованных и будем продолжать оказывать необходимую моральную и материальную поддержку», — сообщил депутат.

Ранее «КВ» сообщали, что очередная гуманитарная миссия от движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отправилась накануне, 6 декабря, к жителям Лисичанска, в Луганскую народную республику. В составе – семь грузовиков строительных материалов, теплых вещей, тепловых пушек, генераторов, продуктов питания и многое другое. Всего почти 140 тонн груза.

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