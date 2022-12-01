 Из-за аварии в ряде домов Московского района Казани отключили воду
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Из-за аварии в ряде домов Московского района Казани отключили воду

Отключение коснулось улиц Воровского, Декабристов, Ибрагимова и Королева.

Город
1 декабря 2022  10:17
Автор:
Эдуард Салихов

В ряде домов Московского района Казани отключили воду из-за аварии на сетях «Водоканала». Об этом сообщила пресс-служба Кировского и Московского районов.

Отключение коснулось улиц Воровского, Декабристов, Ибрагимова и Королева. Цистерна с водой находится на улице Академика Королева, 4а. Приблизительное время ремонта пока неизвестно. 

Ранее «КВ» сообщали, что председатель Государственного комитета Татарстана по тарифам Александр Груничев рассказал о двух новшествах в регулировании тарифов с 1 декабря этого года по 31 декабря 2023 года.

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Из-за аварии в ряде домов Московского района Казани отключили воду
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