Из-за аварии в ряде домов Московского района Казани отключили воду

В ряде домов Московского района Казани отключили воду из-за аварии на сетях «Водоканала». Об этом сообщила пресс-служба Кировского и Московского районов.

Отключение коснулось улиц Воровского, Декабристов, Ибрагимова и Королева. Цистерна с водой находится на улице Академика Королева, 4а. Приблизительное время ремонта пока неизвестно.

Ранее «КВ» сообщали, что председатель Государственного комитета Татарстана по тарифам Александр Груничев рассказал о двух новшествах в регулировании тарифов с 1 декабря этого года по 31 декабря 2023 года.