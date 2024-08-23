Из-за гастрофеста в Казани автобусы №36, 46 и 62 изменят график

В связи с проведением «Гастрофеста на Лебяжьем» 25 августа в Казани будет изменен график движения автобусов №36, 46 и 72, рассказали в мэрии Казани.

Автобусы будут курсировать по графику рабочего дня, а частота движения маршрутов №36а и 116 будет увеличена. Для удобства гостей фестиваля на остановке «Ремплер» будет запущен специальный шаттл, доставляющий посетителей на майдан на озере Лебяжьем. Парковка для личного транспорта также будет доступна.

«Гастрофест на Лебяжьем» предложит посетителям блюда от более 40 участников, а также станет площадкой для конкурса шефов и музыкальной программы. Фестиваль откроется в 10:00 и завершится в 19:00. Хедлайнерами вечера станут группы KVATRO и «Отпетые мошенники».