Из-за кинофестиваля в Казани на улице Пушкина перекроют дорогу

В связи с открытием XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар», которое состоится 6 сентября, движение транспорта на улице Пушкина в Казани будет ограничено.

Как сообщили в мэрии города, с 15:00 до 21:00 будет перекрыт участок улицы Пушкина от улицы Карла Маркса до улицы Большой Красной. В это же время будет запрещена парковка на этом отрезке дороги.

Кинофестиваль «Алтын Минбар» пройдет в Казани с 6 по 11 сентября. В его программу войдут показы фильмов из разных стран, а также деловая часть. Руководить жюри будет известный турецкий режиссер Метин Гюнай.