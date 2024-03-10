Из-за количества воды ледовую переправу в Аракчино закрыли до следующего года

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Республика
10 марта 2024  16:44
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане в связи с небезопасным состянием закрыли одну из ледовых переправ, которая соединяла Аракчино и Верхний Услон. С сегодняшнего дня организован проезд легковых автомобилей на мосту через Волгу. 

Ледовая переправа была открыта 11 января и проработала порядка 60 дней. 

«В связи с большим количеством воды на ледовой автодороге Верхний Услон - Аракчино, руководством принято решение закрыть движение по переправе», – прокомментировали закрытие официальные представители.

Как только на Волге сойдет лед, запустят паромное сообщение.

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