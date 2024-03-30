Из-за напряженной в республике обстановки с половодьем Минниханов поручил быть на чеку

В ходе еженедельного субботнего совещания Раис РТ Рустам Минниханов поручил оперативно реагировать на сообщения о подтоплении населённых пунктов и домов в Татарстане.

В зоне риска 32 населённых пункта. Рустам Минниханов поручил обеспечить связью, продовольствием и аварийным инвентарем все села и деревни с населением в тысячу человек.

На сегодняшний день власти ожидают напряженную обстановку, так как запасы влаги в снежном покрове выше нормы – это отразится на активном таянии и повышении уровня воды в реках.

На следующей неделе в Татарстане стартуют работы по подрыву льда на реках. Эта мера позволит избежать заторов.