Из-за напряженной в республике обстановки с половодьем Минниханов поручил быть на чеку

news_top_970_100
Республика
30 марта 2024  18:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В ходе еженедельного субботнего совещания Раис РТ Рустам Минниханов поручил оперативно реагировать на сообщения о подтоплении населённых пунктов и домов в Татарстане.

В зоне риска 32 населённых пункта. Рустам Минниханов поручил обеспечить связью, продовольствием и аварийным инвентарем все села и деревни с населением в тысячу человек.

На сегодняшний день власти ожидают напряженную обстановку, так как запасы влаги в снежном покрове выше нормы – это отразится на активном таянии и повышении уровня воды в реках.

На следующей неделе в Татарстане стартуют работы по подрыву льда на реках. Эта мера позволит избежать заторов. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Из-за напряженной в республике обстановки с половодьем Минниханов поручил быть на чеку
В Казани изменится маршрут троллейбуса №7
Фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха» открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ»
К годовщине Великой Победы по нацпроекту в Казани отремонтируют две улицы
150 тысяч татарстанцев отдали свои голоса за общественные пространства во всероссийском голосовании
В Казани состоялся 12 Республиканский ифтар
В Казани поймали пьяного 16-летнего подростка, который протащил инспектора ДПС на капоте
Мать пятерых детей из Татарстана окажется за решеткой за неуплату алиментов