Из-за ограничений пять рейсов Nordwind не прибыли вовремя в Казань

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Город
7 мая 2025  20:47

В Казани из-за введённых ограничений на выполнение полётов была временно нарушена работа международного аэропорта. По информации авиакомпании Nordwind Airlines, сразу четыре рейса задержались, а ещё один был вынужден изменить маршрут и направиться на запасной аэродром.

В числе задержанных оказались следующие рейсы:

  • N4-740 из Красноярска,
  • N4-078 из Казани в Москву,
  • N4-784 из Улан-Удэ,
  • N4-1410 из Худжанда.

Кроме того, рейс N4-752, следовавший из Томска в Казань, не смог приземлиться по расписанию и был перенаправлен на альтернативный аэродром.

Компания отметила, что пассажирам задержанных и перенаправленных рейсов предоставляется необходимая помощь в полном соответствии с федеральными авиационными правилами.

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Новости
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