Из-за ограничений пять рейсов Nordwind не прибыли вовремя в Казань

В Казани из-за введённых ограничений на выполнение полётов была временно нарушена работа международного аэропорта. По информации авиакомпании Nordwind Airlines, сразу четыре рейса задержались, а ещё один был вынужден изменить маршрут и направиться на запасной аэродром.

В числе задержанных оказались следующие рейсы:

N4-740 из Красноярска,

N4-078 из Казани в Москву,

N4-784 из Улан-Удэ,

N4-1410 из Худжанда.

Кроме того, рейс N4-752, следовавший из Томска в Казань, не смог приземлиться по расписанию и был перенаправлен на альтернативный аэродром.

Компания отметила, что пассажирам задержанных и перенаправленных рейсов предоставляется необходимая помощь в полном соответствии с федеральными авиационными правилами.