Из-за повреждения контактной сети в Казани изменены маршруты троллейбусов

В Казани на пересечении улиц Рихарда Зорге и Фучика произошла авария, которая нарушила движение троллейбусов. По информации МУП «Метроэлектротранс» контактную сеть повредил КамАЗ сторонней организации.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В настоящее время троллейбусы следуют по измененным маршрутам.

Троллейбус №5 – с улицы Зорге через Танковый овраг и с улицы Глушко по маршруту №3.

с улицы Зорге через Танковый овраг и с улицы Глушко по маршруту №3. Троллейбусы №9, 12 – через Танковое кольцо и с улицы Глушко по маршруту №3.

через Танковое кольцо и с улицы Глушко по маршруту №3. Трамвай №4 – через Сады.

На месте происшествия работают аварийные службы. Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом изменения движения общественного транспорта.

Ранее мы писали, что сегодня утром в Казани автобус 5 маршрута попал в аварию из-за провала асфальта на дороге. Руководитель исполкома города Рустем Гафаров на деловом понедельнике призвал дорожников следить за ливневками в Казани.