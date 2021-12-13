В РТ после пожара с отравлением угарным газом госпитализировали 7-летнего мальчика

В Пестречинском районе в селе Ленино-Кокушкино произошел пожар в жилом доме. В местную ЦРБ из-за отравления продуктами горения был госпитализирован 7-летний мальчик. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожарные успешно ликвидировали горение на площади 12 квадратных метров. Горело потолочного перекрытия в кирпичном пристрое к квартире на первом этаже.

До прибытия спасателей из горящего пристроя квартиры самостоятельно вышли мужчина с ребенком. Причина пожара устанавливается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана на улице Качалова произошел пожар из-за горения старых вещей.