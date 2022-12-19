 Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на «Камазе» ввели масочный режим
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Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на «Камазе» ввели масочный режим

Ограничения вводятся для предотвращения роста заболеваемости на предприятиях компании.

Республика
19 декабря 2022  11:04
Автор:
Ольга Ильина

С 20 декабря на предприятиях «Камаза» из-за сложной эпидемиологической ситуации в Татарстане вводится масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также в пресс-службе отметили, что решение было принято согласно рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы предотвратить рост заболеваний гриппа, ОРВИ и COVID-19.

Сейчас готовятся правоустанавливающие документы.

Ранее «КВ» сообщали, что в здании администрации Набережных Челнов возобновили масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, и чтобы не распространять острые респираторные заболевания.

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