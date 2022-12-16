В мэрии Челнов возобновили масочный режим

В здании администрации Набережных Челнов возобновили масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, и чтобы не распространять острые респираторные заболевания. Об этом сообщили в мэрии автограда.

При входе в здание у сотрудников и посетителей теперь снова проверяют наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания. Прием документов проводится на официальном сайте города и электронной почте исполкома.

В здании есть антисептики, а также созданы меры для разделения потоков посетителей, для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане ввели масочный режим в социальных и медицинских учреждениях. Соответвующее постановление подписала главный санитарный врач РТ Марина Патяшина.

Теперь медики и пациенты обязаны носить маски в больницах и поликлиниках. Также маски обязательны для постояльцев и персонала в соцучреждениях — интернаты, приюты, детдома.