 В мэрии Челнов возобновили масочный режим
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В мэрии Челнов возобновили масочный режим

В здании есть антисептики и разделительные полосы для соблюдения дистанции.

Республика
16 декабря 2022  10:07
Автор:
Ольга Ильина

В здании администрации Набережных Челнов возобновили масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, и чтобы не распространять острые респираторные заболевания. Об этом сообщили в мэрии автограда.

При входе в здание у сотрудников и посетителей теперь снова проверяют наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания. Прием документов проводится на официальном сайте города и электронной почте исполкома.

В здании есть антисептики, а также созданы меры для разделения потоков посетителей, для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане ввели масочный режим в социальных и медицинских учреждениях. Соответвующее постановление подписала главный санитарный врач РТ Марина Патяшина. 

Теперь медики и пациенты обязаны носить маски в больницах и поликлиниках. Также маски обязательны для постояльцев и персонала в соцучреждениях — интернаты, приюты, детдома. 

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В мэрии Челнов возобновили масочный режим