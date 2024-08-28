Из-за строительства бульвара на улице Серова изменятся автобусные остановки

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Город
28 августа 2024  15:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи со строительством бульвара по улице Серова в Казани с августа вносятся изменения в работу общественного транспорта.

Конечный остановочный пункт «Ул. Серова» переносится к домам №22 и №43 к1 по улице Серова.

Остановка «ул. Серова» в районе дома 12 с 30 августа будет переименована в «Бульвар им. Серова».

На автобусных маршрутах 10 и 10а «Ул. Серова – ул. Ак. Губкина» вводятся новые остановки, наименование маршрутов при этом не меняется.

Комитет по транспорту Казани просит пассажиров учитывать изменения в работе общественного транспорта и планировать свои поездки с учетом новой схемы движения автобусов.

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Из-за строительства бульвара на улице Серова изменятся автобусные остановки
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