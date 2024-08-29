Из-за строительства теплотрассы на Магистральной и Учительской ограничат движение

В связи со строительством новой теплотрассы в Казани, а также с выносом сетей водопровода и связи, с 29 августа по 22 сентября будет временно ограничено движение на улицах Магистральной и Учительской.

Ограничения коснутся участка улицы Магистральной в районе здания №22, а также с 14 по 15 сентября в районе здания №22 (корпус 4). Также, с 29 августа по 22 сентября движение будет перекрыто на улице Учительской от улицы Магистральной до улицы Орловской.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее выбирать альтернативные пути.