Избирательные бюллетени проверят цифровыми технологиями

На выборах 14 сентября в Татарстане будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней. Как работает технология КОИБ и чем она отличается от традиционного подсчета голосов? Какие преимущества дают КОИБы избирателям и организаторам выборов? Как они влияют на скорость и точность подсчета голосов? Подробнее - в материале ИА «Татар-информ».

Фото: Владимир ВАСИЛЬЕВ, tatar-inform.ru

Что такое КОИБ и как он работает

На 44 избирательных участках Татарстана на выборах 14 сентября будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), приводит слова председателя Центризбиркома республики Андрея Кондратьева пресс-служба ЦИК РТ.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) - это электронное устройство для подсчета голосов избирателей на выборах в России. Иначе его называют электронной урной для голосования.

Такие комплексы снабжены сканерами, которые автоматически считывают информацию с каждого бюллетеня. Оборудование полностью автономно, не подключено к интернету и надежно защищено от кибератак. Даже в случае отключения электроэнергии система сохраняет всю информацию. По завершении голосования КОИБ автоматически подводит итоги и распечатывает протокол.

Эти устройства традиционно применяются на участках, где зарегистрировано более тысячи избирателей. В Татарстане, например, их используют в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, Бугульме, Елабуге, Лениногорске и Чистополе.

Голосование через КОИБ проходит просто и удобно. Избирателю выдают бумажный бюллетень, в котором он отмечает свой выбор. После этого бюллетень нужно поднести к КОИБу. Устройство отсканирует его, проверит корректность заполнения и сразу зафиксирует голос в электронном виде. Затем бумажный бюллетень аккуратно укладывается в специальный отсек для хранения и возможной проверки.

«КОИБы исключают возможность фальсификаций и ошибок»

Внедрение КОИБов в Татарстане - важный шаг на пути к более прозрачным и современным выборам. Эти устройства значительно снижают влияние человеческого фактора и повышают скорость подсчета голосов, объяснила «Татар-информу» профессор, доктор социологических наук, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Мария Ефлова.

«КОИБы исключают возможность фальсификаций и ошибок человеческого фактора. Это оборудование не подключается к Wi-Fi, поэтому данные защищены от утечек и вмешательства третьих лиц. Кроме того, КОИБы значительно ускоряют процесс обработки бюллетеней, что экономит человеческие и временные ресурсы. А время - это самый важный ресурс в жизни», - отметила Мария Ефлова.

Эксперт также подчеркнула, что информирование избирателей о преимуществах КОИБов крайне важно для повышения доверия к электронным технологиям, которые применяются в процедуре голосования. По ее словам, такие системы делают выборы не только более безопасными и точными, но и удобными для организаторов и участников процесса.

«Дорогой нашему сердцу избирательный бюллетень можно доверить цифровым технологиям»

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников напомнил, что КОИБы уже давно не являются чем-то новым. Они зарекомендовали себя как эффективный и удобный инструмент, способствующий прозрачности и ускорению подсчета голосов.

«КОИБы - это технологии, многократно использовавшиеся и доказавшие свою эффективность. Они существенно облегчают работу избирательных комиссий, уменьшают влияние человеческого фактора и минимизируют ошибки при подсчете голосов. Если раньше при ручной обработке бюллетеней часто возникали вопросы и сомнения, то КОИБы фиксируют результаты автоматически, и данные сразу передаются в систему, где их невозможно изменить», - отметил политолог.

Он также подчеркнул, что цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь и избирательный процесс не должен быть в этом плане исключением.

«Мы все уже постоянно живем с гаджетами в руках, доверяем им все самое ценное и самое дорогое - и деньги в сберкассе, и права на машину, и все личные данные на «Госуслугах». Вполне логично, что и дорогой нашему сердцу избирательный бюллетень тоже уже можно доверить цифровым технологиям», - считает Солонников.

По мнению эксперта, будущее выборных технологий в целом связано с цифровыми решениями, в том числе с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Хотя в некоторых регионах есть трудности с его внедрением, Солонников уверен, что цифровизация избирательного процесса - неизбежный тренд.

«ДЭГ позволит голосовать удобно из любого места, где бы ни находился избиратель, с максимальной защитой данных и надежностью. Это следующий шаг после КОИБов в развитии современной избирательной системы», - заключил политолог.

«Важно сохранить баланс между новыми технологиями и традиционными методами голосования»

КОИБы помогают сохранить баланс между современными цифровыми решениями и привычным для граждан процессом голосования. Такое мнение выразил политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

«В случае с избирательным процессом важно сохранить баланс между внедрением новых технологий и сохранением традиционных методов голосования. Во-первых, есть молодое поколение избирателей, которым важно, чтобы избирательная система была современной, понятной, прозрачной для них - живущей по тем законам и правилам, к которым они привыкли. С другой стороны, важно сохранить традиционные методы и условия голосования, чтобы старшее поколение продолжало голосовать и доверять системе и чтобы у нас была некоторая преемственность в избирательном процессе», - считает эксперт.

По его словам, внедрять новые формы голосования нужно поэтапно, осторожно и только после всестороннего тестирования. Особое внимание при этом следует уделять защите персональных данных и доверию избирателей к новым форматам.

В этом контексте использование КОИБов, по словам эксперта, - наиболее безопасный и компромиссный вариант. Комплекс позволяет сохранять традиционный бумажный формат голосования, при этом автоматизируя подсчет голосов. Избиратель заполняет бюллетень вручную, затем опускает его в специальное устройство, при этом никакие персональные данные в цифровую форму не переводятся, а тайна голосования сохраняется.

Кутилов напомнил, что КОИБы уже много лет применяются на выборах в Татарстане и зарекомендовали себя как эффективный инструмент, позволяющий сделать процесс голосования более оперативным, прозрачным и технологичным.

Татарстанцы 14 сентября выберут Раиса и 7,5 тысячи депутатов местного уровня

В единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане состоятся выборы Раиса республики, довыборы в Госсовет РТ по Мелекесскому округу и выборы более 7,5 тысячи депутатов органов местного самоуправления.

Ранее председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сообщал, что подготовка избирательной системы к ЕДГ в Татарстане уже началась.

«Центральная избирательная комиссия Татарстана сделает все, чтобы организовать и провести главные выборы республики максимально прозрачно, в строгом соответствии с законом. ЦИК Татарстана полностью готов к приему документов от кандидатов, этот период продлится до 11 июля включительно», - подчеркнул глава ЦИК РТ.

По данным Центризбиркома республики, в организации единого дня голосования будут задействованы около 22 тысяч членов избирательных комиссий. На территории Татарстана предполагается открыть 2,7 тысячи УИК, включая 42 участка в местах временного пребывания избирателей.

14 сентября участки для голосования будут открыты с 7.00 до 20.00.

Также ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» выдвинула на выборы Раиса республики действующего татарстанского лидера Рустама Минниханова.

