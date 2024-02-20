«Известия»: iPhone 15 в России стал самым дешевым в мире

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Россия/Мир
20 февраля 2024  08:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Издание «Известия» исследовали российский и зарубежный рынок, где представлена продукция «яблока». Так, смартфон от Apple обойдется россиянам в 70 или 85 тысяч рублей. В первом случае, цена установлена частниками, во втором – маркетплейсами. 

Дело в том, что в России Apple не контролирует стоимость продукции, поэтому продавцы сами решают, сколько будет стоить телефон, чтобы быть в конкурентно выгодном положении.

Если обратиться к турецкому рынку, то там iPhone 15 будет стоить около 174 тысяч рублей, в Эмиратах – до 100 тысяч, в Германии – выше на 6 тысяч рублей. В родной для компании Америке смартфон обойдется в 82 тысячи, но из-за дополнительных налогов в российские города он дойдет на 10 тысяч дороже. 

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