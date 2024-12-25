Стала известна стоимость проезда по трассе Алексеевское — Альметьевск в РТ

В Татарстане была установлена окончательная цена для проезда по новой платной трассе Алексеевское — Альметьевск. Этот маршрут длиной 145 км относится к категории 1А и включает в себя четыре полосы движения, проходя через пять муниципальных районов региона. Данная трасса войдет в международный транспортный коридор «Европа — Западный Китай», связывая главные федеральные магистрали М-7 «Волга» и М-5 «Урал». На трассе строились 42 искусственных сооружения, включая мосты и путепроводы.

Цены на проезд варьируются в зависимости от категории транспортного средства:

Категория I (легковые автомобили до 2 метров): 4,50 рубля за 1 км (итого 653 рубля за весь маршрут);

Категория II (легковые автомобили от 2 до 2,6 метра): 6,75 рубля за 1 км;

Категория III (грузовики и автобусы с двумя осями от 2,6 метра): 9 рублей за 1 км;

Категория IV (грузовики и автобусы с тремя осями от 2,6 метра): 18 рублей за 1 км.

Эти данные были официально подтверждены пресс-службой главы Татарстана.

В дополнение была озвучена стоимость проезда по участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга». Цена составит от 90 до 350 рублей, в зависимости от типа автомобиля.