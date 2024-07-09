К 1 сентября в Казани откроется новый детский сад в жилом комплексе «Яратам»

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Город
9 июля 2024  15:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В жилом комплексе «Яратам» к 1 сентября откроется новый детский сад «Первый/Беренче», рассчитанный на 14 групп по 12–20 человек.

Фото: мэрия Казани

Строительство объекта началось в феврале этого года, на данный момент работы выполнены на 48%. Дизайн-проект детского сада разработан с учетом цветовой гаммы фасадов домов жилого комплекса, выполненных в коричнево-бежевых оттенках.

Фото: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин, проинспектировав ход строительства, заявил, что к началу учебного года строительство будет завершено. Он подчеркнул важность синхронного развития социальной инфраструктуры и жилых комплексов.

К 1 сентября в Казани планируется открытие еще двух детских садов, что позволит увеличить количество мест в дошкольных учреждениях на 600.

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К 1 сентября в Казани откроется новый детский сад в жилом комплексе «Яратам»