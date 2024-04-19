К 2025 году под Казанью построят мусоросжигательный завод

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Республика
19 апреля 2024  15:02
Автор:
Эндже Гарафиева

Премьер-министр РТ Алексей Песошин объявил сроки завершения строительных работ в поселке Осиново, где возводится мусоросжигательный завод. Ожидается, что его открытие состоится в 2025 году.

Сейчас работы, пишет РБК-Татарстан, выполнены примерно на четверть от общего объема.

В свою очередь, инвестор столкнулся с проблемами в поставках оборудования из-за санкционных ограничений, некоторое время не было точного понимания, как сложится дальшейшая судьба проекта.

Песошин заявил, что недавно приезжали китайские партнеры с предложением по оборудованию, но пока «строительная часть на паузе». Тем не менее, инвестор настроен положительно.

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