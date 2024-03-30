К годовщине Великой Победы по нацпроекту в Казани отремонтируют две улицы

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Республика
30 марта 2024  12:26
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани улицы, названные в честь Героев Великой Отечественной войны, будут отремонтированы в 2024 году.

Это улица Заслонова в Вахитовском районе и улица Гаврилова в Ново-Савиновском районе. Ремонт пройдёт в рамках национального проекта и будет приурочен к годовщине Победы.

Так, ремонт на Гаврилова затронет участок дороги от улицы Маршала Чуйкова до проспекта Хусаина Ямашева. В общей сложности, на 900 метров уйдёт 147 млн рублей из регионального бюджета.

В Вахитовском районе ремонт пройдёт на 280 метрах улицы Заслонова. Региональный бюджет выделит 60 млн рублей.

В обоих случаях будет проведёт ремонт покрытия и установлены дорожные знаки. 

В Татарстане продолжается реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, софинансируемых из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На приведение дорог в нормативное состояние в Татарстане в рамках нацпроекта власти выделили 2 млрд 996,2 млн рублей. 

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