К концу года Татарстану не удалось достичь охвата вакцинацией в 80%

К концу года Татарстану не удалось достичь охвата вакцинации в 80% среди взрослого населения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина на итоговой коллегии ведомства.

На сегодняшний день охват вакцинированного взрослого населения республики составляет 75%. Среди группы особого риска – граждан старше 60 лет вакцинированы лишь 66%.

Патяшина отметила, что в 2021 году Татарстан столкнулись с противодействием организованных групп противников вакцинации.

«Несмотря ни на что, мы продолжали информировать наших жителей о сложившейся ситуации на различных информационных площадках, агитируя взрослое население вакцинироваться», — сказала спикер.

Ранее «КВ» писали, что за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 111 новых случаев COVID-19.