К концу лета в Казани завершат капитальный ремонт Сибирского тракта

К концу августа завершится масштабный ремонт одного из ключевых транспортных узлов Казани – Сибирского тракта. Работы охватывают участок в 1,2 км от улицы Академика Арбузова до улицы Космонавтов.

Фото: © телеграм-канал «Благоустройство Казани»

Как сообщил Мэр Казани Ильсур Метшин, в настоящее время выполнены 80% от запланированного объема работ. В рамках проекта предусмотрено расширение дороги с двух до трех полос на пересечении Сибирского тракта с улицами Попова и Восьмого Марта. Уже уложено новое дорожное покрытие и заменены бортовые камни. Сейчас ведутся работы по обновлению тротуаров и нанесению разметки велодорожки.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и предназначен для улучшения транспортной инфраструктуры города, а также для обеспечения безопасности движения.

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