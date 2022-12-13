 К концу недели в Татарстане вновь ожидаются метели
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К концу недели в Татарстане вновь ожидаются метели

В республике похолодает до −14 градусов.

Республика
13 декабря 2022  08:55
Автор:
Эдуард Салихов

Завтра, в среду, 14 декабря погода не поменяется. Осадки не прогнозируются, лишь днем 14 декабря на крайнем западе возможен небольшой снег. Температуры ночью снизятся до минус 9 — минус 14 градусов, днем ожидается от −3 до −9 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В четверг, 15 декабря, ожидается снег, ночью в отдельных районах с метелью и ветром до 17 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 11, днем до минус 8. 

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 16 декабря, местами пройдет небольшой снег, ночью температура упадет до минус 9 — минус 14, днем ожидается от −2 до −7 градусов. 

В субботу, 17 декабря, погодные условия вновь ухудшатся — прогнозируются существенные осадки, местами метели и сильный ветер, температуры воздуха повысятся до слабоотрицательных значений.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в начале новой недели ожидается потепление, а вместе с этим гололедица на дорогах и возможные ледяные дожди. Об этом нашему корреспонденту рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

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