К монументу «Воин» на Архангельском кладбище Казани возложили цветы

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Республика
9 мая 2024  14:36
Автор:
Ольга Иванычева

Сегодня депутаты республиканского парламента, представители мэрии Казани, сотрудники Аппарата Госсовета, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций возложили венки и цветы к монументу «Воин», а также к памятному знаку воинам-интернационалистам, умершим в госпиталях.

Перед возложением венков прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Татарстан, был произведен залп из ружей.

- К сожалению, нашему народу и сегодня приходится продолжать эту великую миссию по борьбе с нацизмом и фашизмом. Мы верим, что под руководством Президента страны Россия и в этот раз одержит победу - подчеркнул Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. - Мы признательны нашему народу за Победу и считаем своим святым долгом хранить память о Героях, передавать из поколения в поколение память о самой кровопролитной в истории человечества войне, славу о подвиге наших предков. Сегодня мы также возложили цветы на могилы бойцов из разных стран, воевавших за нашу страну и умерших в госпиталях Казани. Память о них будет жить в сердцах людей вечно. Спасибо вам, дорогие наши ветераны!

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