 «К началу каникул приблизимся к 100%»: загрузка отелей Казани на новогодние праздники составила 70%
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«К началу каникул приблизимся к 100%»: загрузка отелей Казани на новогодние праздники составила 70%

Цены на бронь жилья остаются прежними.

Республика
16 декабря 2021  15:28
Автор:
Роза Габитова

На сегодняшний день загрузка отелей Казани на новогодние праздники составила 70%. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Загрузка гостиниц продолжает расти, добавил Иванов.

«Мы ожидаем, что к началу каникул загрузка приблизится к 100%» — рассказал он. 

По словам председателя, цены на бронь гостиниц остались такими же, как в прошлом году. Только при большой загрузке стоимость увеличивается.

Однако среди организованных групп туристов наблюдается спад бронирования отелей.

Ранее «КВ» сообщали, что введение QR-кодов в Татарстане не повлияло на турпоток в новогодние каникулы.

 

 

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