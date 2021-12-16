«К началу каникул приблизимся к 100%»: загрузка отелей Казани на новогодние праздники составила 70%

На сегодняшний день загрузка отелей Казани на новогодние праздники составила 70%. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Загрузка гостиниц продолжает расти, добавил Иванов.

«Мы ожидаем, что к началу каникул загрузка приблизится к 100%» — рассказал он.

По словам председателя, цены на бронь гостиниц остались такими же, как в прошлом году. Только при большой загрузке стоимость увеличивается.

Однако среди организованных групп туристов наблюдается спад бронирования отелей.

Ранее «КВ» сообщали, что введение QR-кодов в Татарстане не повлияло на турпоток в новогодние каникулы.