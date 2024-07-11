К саммиту БРИКС и юбилею КФУ обновят сквер и территорию перед университетом

В преддверии саммита БРИКС и 220-летия Казанского федерального университета в Казани запланированы работы по благоустройству территории перед главным зданием КФУ и созданию нового сквера за библиотекой имени Лобачевского. Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе выездного совещания на территории университета согласовал проекты.

За библиотекой имени Лобачевского появится общественное пространство для отдыха студентов, преподавателей, жителей и гостей города. Здесь установят малые архитектурные формы, уложат дорожки из брусчатки и высадят дополнительные кустарники и декоративные деревья. Пространство также украсят живой изгородью.

Территория перед главным фасадом университета, известная в народе как «сковородка», будет приведена в нормативное состояние. Заменят пешеходные плиты и брусчатку, выровняют ступени. Рядом с этим пространством проведут работы по ремонту дороги и съезда по улице Нужина.