К саммиту БРИКС и юбилею КФУ обновят сквер и территорию перед университетом

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Город
11 июля 2024  17:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии саммита БРИКС и 220-летия Казанского федерального университета в Казани запланированы работы по благоустройству территории перед главным зданием КФУ и созданию нового сквера за библиотекой имени Лобачевского. Мэр Казани Ильсур Метшин в ходе выездного совещания на территории университета согласовал проекты.

За библиотекой имени Лобачевского появится общественное пространство для отдыха студентов, преподавателей, жителей и гостей города. Здесь установят малые архитектурные формы, уложат дорожки из брусчатки и высадят дополнительные кустарники и декоративные деревья. Пространство также украсят живой изгородью.

Территория перед главным фасадом университета, известная в народе как «сковородка», будет приведена в нормативное состояние. Заменят пешеходные плиты и брусчатку, выровняют ступени. Рядом с этим пространством проведут работы по ремонту дороги и съезда по улице Нужина.

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