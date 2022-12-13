 Кабмин Татарстана поддержал реорганизацию центров занятости Казани
news_header_top_970_100

Кабмин Татарстана поддержал реорганизацию центров занятости Казани

В конце октября с такой инициативой выступил Минтруд РТ.

Город
13 декабря 2022  10:02
Автор:
Эдуард Салихов

Кабмин Татарстана поддержал реорганизацию центров занятости населения Казани. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, центры занятости всех районов Казани присоединят к единому учреждению «Центр занятости населения города Казани». Напомним, с такой инициативой в конце октября выступил Минтруд РТ. Все мероприятия по реорганизации будут завершены через 3 месяца.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в октябре зарегистрировали 8,9 тыс. безработных граждан. Согласно данным, пособия по безработице выплачиваются 6,9 тыс. татарстанцам — это 77,7% от общего числа. При этом за аналогичный период в Татарстане трудоустроились 1691 безработных, что на 7,3% меньше, чем в сентябре.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казанском институте культуры провели тренинги для руководителей Центров прототипирования
Менее 5% выпускников университета Иннополис уехали за рубеж
Спрос на арендное жилье в Иннополисе превысил предложение
В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 97 человек
Татарстанские предприятия оштрафовали на 13,2 млрд рублей за вред окружающей среде
Более 5 тыс. рабочих мест создали резиденты и компании ОЭЗ «Иннополис» в текущем году
Росприроднадзор: очистные сооружения в РТ ломаются через полгода из-за неправильного использования
Росприроднадзор проводит проверку по жалобам жителей «Салават Купере» на запах газа