Кабмин Татарстана поддержал реорганизацию центров занятости Казани

Кабмин Татарстана поддержал реорганизацию центров занятости населения Казани. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, центры занятости всех районов Казани присоединят к единому учреждению «Центр занятости населения города Казани». Напомним, с такой инициативой в конце октября выступил Минтруд РТ. Все мероприятия по реорганизации будут завершены через 3 месяца.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане в октябре зарегистрировали 8,9 тыс. безработных граждан. Согласно данным, пособия по безработице выплачиваются 6,9 тыс. татарстанцам — это 77,7% от общего числа. При этом за аналогичный период в Татарстане трудоустроились 1691 безработных, что на 7,3% меньше, чем в сентябре.