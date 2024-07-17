Кафе «Дядя БО» в Балтасях закрыли из-за найденной кишечной палочки

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Республика
17 июля 2024  14:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Кафе «Дядя БО» в поселке городского типа Балтаси временно закрыто на 90 суток по решению суда. Причиной стала вспышка кишечной инфекции среди посетителей кафе, а также выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

В ходе проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, было установлено, что в кафе отсутствует горячее водоснабжение, нарушен температурный режим хранения продуктов, а также обнаружены нарушения санитарных норм в помещениях. Лабораторные исследования показали наличие бактерий группы кишечной палочки на столах, инвентаре и руках повара.

В связи с этим на имя владелицы кафе, были составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Кафе было опечатано. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение о приостановке деятельности кафе на 90 суток.

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