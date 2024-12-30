Как действовать при обнаружении беспилотника: рекомендации МЧС для татарстанцев

news_top_970_100
Республика
30 декабря 2024  13:45

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану Игорь Драгунов в ходе совещания в Доме правительства РТ поделился важной информацией о том, как поступать жителям республики при встрече с беспилотным воздушным судном (БВС).

Если вы заметили дрон, следует незамедлительно позвонить по номеру 112 и сообщить о происшествии. Важно постараться зафиксировать детали: время и место обнаружения, направление полета и предположительную высоту дрона. Эта информация поможет экстренным службам более эффективно реагировать на ситуацию.

Игорь Драгунов подчеркнул, что по решению ответственных лиц может быть организовано оповещение о потенциальной угрозе. В случае необходимости будут проведены укрытие или эвакуация людей из опасной зоны до тех пор, пока угроза не будет устранена.

Экстренные службы возьмут ситуацию под контроль: если дрон не представляет непосредственной угрозы, они займутся его обезвреживанием. В случае, если падение дрона приведет к аварии, все силы будут направлены на ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим.

news_right_column_240_400
Новости
Асгат Сафаров поддержал благотворительную акцию «Елка желаний»
Поддержка контрактников в Татарстане: Центры отбора продолжают работу в праздничные дни
Как действовать при обнаружении беспилотника: рекомендации МЧС для татарстанцев
Что загадывают современные дети в письмах Дед Морозу
Что загадывают современные дети в письмах Дед Морозу
Победа «Динамо-Ак Барс» в Кубке России: Поздравления от Рустама Минниханова
Победа «Динамо-Ак Барс» в Кубке России: Поздравления от Рустама Минниханова
Сегодня пройдут испытания на пороховом заводе Казани
Рубль подешевел к основным валютам. Курсы доллара и евро на 30 декабря
Как будут работать МФЦ, почта и медицинские учреждения в дни новогодних каникул
Как будут работать МФЦ, почта и медицинские учреждения в дни новогодних каникул