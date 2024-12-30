Как действовать при обнаружении беспилотника: рекомендации МЧС для татарстанцев

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану Игорь Драгунов в ходе совещания в Доме правительства РТ поделился важной информацией о том, как поступать жителям республики при встрече с беспилотным воздушным судном (БВС).

Если вы заметили дрон, следует незамедлительно позвонить по номеру 112 и сообщить о происшествии. Важно постараться зафиксировать детали: время и место обнаружения, направление полета и предположительную высоту дрона. Эта информация поможет экстренным службам более эффективно реагировать на ситуацию.

Игорь Драгунов подчеркнул, что по решению ответственных лиц может быть организовано оповещение о потенциальной угрозе. В случае необходимости будут проведены укрытие или эвакуация людей из опасной зоны до тех пор, пока угроза не будет устранена.

Экстренные службы возьмут ситуацию под контроль: если дрон не представляет непосредственной угрозы, они займутся его обезвреживанием. В случае, если падение дрона приведет к аварии, все силы будут направлены на ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим.