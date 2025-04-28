Как формируется пенсия по старости в Татарстане

В Татарстане размер страховой пенсии по старости определяется трудовым стажем и официальной зарплатой, с которой уплачивались взносы. Эти данные можно уточнить на портале Госуслуг.

Для оформления пенсии требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если их не хватает, можно докупить или доработать, продолжая трудовую деятельность.

Специалисты поясняют, что выходить на пенсию сразу по достижении возраста необязательно. Если продолжать работать, будут накапливаться дополнительные коэффициенты, а фиксированная выплата при выходе окажется выше.

Рассчитать будущую пенсию можно с помощью выписки из индивидуального лицевого счета, где указаны все данные. Заявление на назначение пенсии подается за месяц до выхода – через Госуслуги, отделение СФР или МФЦ.