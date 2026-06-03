Как госпрограмма помогла укротить буйный нрав Шуманки

В конце прошлого года в селе Шуман Высокогорского района Татарстана завершился капитальный ремонт защитного гидротехнического сооружения - береговой плотины на местной речке.

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Село Шуман - населенный пункт с историей, насчитывающей более четырех веков, стоит на берегу реки Шуманки, входящей в бассейн Казанки. Здесь очень красивая природа. Но раз в год паводок превращал жизнь местных жителей в испытание. В зоне риска находились 96 частных домов, где проживают более 200 человек, а также социальные объекты села. Поэтому особую роль в жизни села играет защитная плотина. По ней проходит единственная дорога, связывающая Шуман с деревней Олуяз (это еще 30 домов и 20 жителей). До капремонта плотины этот путь во время разлива речки становился опасным, а порой и непреодолимым.

Построенное еще в 1984 году гидротехническое сооружение (ГТС) к началу ремонта находилось в плачевном состоянии. Земляная плотина теряла крепление верхового откоса - его попросту размывало водой. Трубчатый дренаж покрылся ржавчиной и постепенно полностью вышел из строя. Фактически объект перестал выполнять свою главную функцию, оставляя Шуман и окрестности один на один с выходящей из берегов реки.

Но на объект обратили внимание Раис Татарстана Рустам Минниханов и специалисты Минэкологии РТ. Республиканское ведомство обратилось в Росводресурсы. А там уже включили данный объект в государственную программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов». В результате на капремонт ГТС из федерального бюджета поступило более 31 млн рублей. Общая стоимость ремонта превысила 54 млн рублей - остальное добавила республика.

В ходе капремонта ГТС подрядчики провели комплексное восстановление объекта. Во-первых, они восстановили земляную плотину - укрепили покрытие, отремонтировали откосы, смонтировали новый дренаж. Далее модернизировали водоспуск: заменили трубы, добавили защитные элементы. И, наконец, здесь привели в порядок водосброс - обновили оголовки, установили ледорезы, укрепили площадки и дамбы ледозащиты. Сделали даже пешеходный мостик над заливом на случай, если придется колоть скопившийся лед вручную.

И теперь Шуман и соседняя деревня Олуяз перестали быть зоной риска. Для людей, живущих на берегу реки, это означает, что их безопасность больше не зависит от природных капризов.

«Вопросы экологического благополучия в Татарстане стоят на первом месте. Раис Республики Рустам Минниханов уделяет им самое пристальное внимание. Это прямая забота о людях, их безопасности и сохранении их домов», - прокомментировал завершение работ заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Насретдинов.

Он также добавил, что за последние пять лет, с 2020 по 2025 год, в республике при федеральной поддержке отремонтировано 35 ГТС. И эта работа будет продолжена: в планах - капремонт сооружений у сел Савгачево, Ковали и Новый Кокшан.

А начальник отдела водных ресурсов по РТ Росводресурсов Айрат Фатрахманов еще раз подчеркнул важность этого объекта для местных жителей: «Несмотря на относительно небольшой масштаб (он защищает 200 человек), его значение трудно переоценить. Это часть единой инфраструктуры. Благодаря планомерному укреплению каждого элемента системы за пять лет от негативного воздействия вод удалось обеспечить безопасность более 8,4 тысячи жителей республики».

Кстати, уже скоро, 7 июня, на площадке реконструированной плотины состоится местный праздник - Петрово заговенье. Жители Шумана и окрестных сел соберутся здесь, чтобы народными песнями и танцами проводить весну.