Как интересно провести майские праздники в Казани

Приближаются майские праздники, татарстанцев ждут сразу четыре выходных - с 28 апреля по 1 мая. Редакция «КВ» изучила афишу ближайших событий, чтобы помочь казанцам и гостям столицы РТ зарядиться хорошим настроением.

Отдыхаем активно

Синоптики обещают хорошую погоду на все выходные, а это отличный повод для того, чтобы провести время на свежем воздухе.

В воскресенье, 28 апреля, открывается летний сезон в экстрим-парке «Урам». Его гостей ожидают контесты по самокату, ВМХ, скейтбордингу, роликам, беговелу, паркуру, памп-треку на ВМХ и МТБ, турниры по бразильскому джиу-джитсу и стритболу. Начало программы назначено на 10.00. Помимо спортивных мероприятий, гостей парка ожидают различные интерактивы.

Стоит отметить, что в связи с ремонтом моста Миллениум была закрыта парковка возле эктрим-парка. Оставить автомобиль следует на улице Подлужной, у парка Горького или на паркинге у ГТРК «Корстон».

В тот же день в 16.00 открывается летний сезон на Кремлевской набережной. В праздничном концерте примут участие танцевальные и вокальные студии.

Днем позже, 29 апреля, летний сезон открывают велолюбители, которые отправятся в заезд до острова-града Свияжск. Старт запланирован на 10.27, однако организаторы рекомендуют подъехать к железнодорожному вокзалу «Казань-1» на час раньше.

Путешествуем по республике

Вокруг Казани найдется немало живописных мест, до которых на машине можно добраться всего за пару часов.

В нескольких километрах от города расположились Голубые озера, бирюзовая вода которых никого не оставит равнодушным. Водоемы находятся посреди лесной чащи, по которой можно неспешно пройтись, для этого предусмотрены деревянные дорожки.

Важно учесть, что купаться в озерах разрешено только в специально отведенных местах. А еще для туристов может стать сюрпризом, что даже в жару температура воды не поднимается выше четырех градусов.

Отдохнуть на природе можно и в комфортных условиях - по всей республике работают глэмпинги и экоотели. Например, можно отправиться в Камское Устье. Помимо лесных красот и речных просторов, там можно спуститься в Юрьевскую пещеру со сталактитами и доломитами. Не менее увлекательным может стать посещение местного маяка.

Погрузиться в атмосферу острова из сказок Пушкина позволит поездка в Свияжск. Остров-град сам по себе представляет из себя огромный музей под открытым небом. При этом прогулку можно разнообразить экскурсиями по музеям, посвященным истории Октябрьской революции, археологии и многому другому.

А по пути в Свияжск непременно нужно заглянуть в этнографическую деревню «Татар авылы». Это очень атмосферное место, где был воссоздан настоящий деревенский быт татарской деревни 15 - 16-го веков. Гости «Татар авылы» могут попробовать блюда по старинным рецептам, познакомиться с бытом и ремесленными станками.

Культурно обогащаемся

Помимо постоянных экспозиций, в казанских музеях представлены несколько выставок, которые работают до 31 мая.

Так, в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан можно ознакомиться с реконструкцией трона казанских ханов, чешской монетой 10-го века, образцами старинной татарской письменности и многим другим (16+).

В Музее Спасской башни посетителям расскажут об истории стен и башен Казанского кремля. Гости смогут узнать, как возводилась старинная крепость, ставшая объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (0+).

В галерее современного искусства Бизоn открыта выставка «Зона свободного плавания» (18+), на которой представлены более 50 экспонатов, созданных тремя молодыми художницами: Наталией Спечинской, Гаинэ Аветисян и Ольгой Цимболенко.

30 апреля в ИТ-парке имени Башира Рамеева - музыкальный фестиваль «Станция Мир» (0+) в формате аудиовизуального шоу, в нем примут участие 13 артистов со всей страны. Посетить его можно бесплатно, пройдя регистрацию на сайте события.

Радуем детей

Ко дню татарского языка в Казанском цирке было поставлено шоу «На Сенном базаре» (0+) по мотивам произведений Габдуллы Тукая. Яркое представление объединяет театральное и цирковое искусство, осмысляя классику в современном формате.

В театре кукол «Экият» 4 мая детей порадуют спектаклем «Приключения Чебурашки» (5+) по сказочной повести Эдуарда Успенского. Произведение, ставшее классикой детской литературы, рассказывает о настоящей крепкой дружбе.

28 апреля там же покажут спектакль по сказке «Кошкин дом» (6+) Самуила Маршака, а 29 апреля - «Конек-Горбунок» (5+) по сказке Петра Ершова.

В Театре юного зрителя 28 апреля покажут спектакль по мотивам сказок Габдуллы Тукая «Книга силы» (6+). А 29 апреля самых маленьких зрителей приглашают в путешествие по ночному лесу «Ежики - маленькие мечтатели» (3+).

Изучаем географию по гастрономии

Длинные выходные или путешествия - прекрасный повод попробовать новые блюда. Впрочем, нет причин отказываться и от проверенной классики.

Отличный способ прикоснуться к другой культуре - попробовать блюда национальной кухни. Лучшей возможностью попробовать настоящую татарскую кухню станет посещение ресторанного комплекса «Туган авылым». Помимо великолепных эчпочмаков, азу и чак-чака, там могут предложить увлекательную экскурсию.

Русская кухня в Казани представлена рестораном «Корчма млин». Стоит заметить, что вареники, борщ и скоблянки могут стать серьезным искушением для тех, кто сидит на диете.

Гостеприимство Кавказа славится на весь мир, этим, видимо, объясняется большое количество грузинских ресторанов в Казани. Полакомиться хачапури и хинкали стоит в заведении «Хачапури Марико».

Китай становится все ближе к России. Это ли не повод попробовать блюда Поднебесной? Прямо в центре Казани работает ресторан «Сянлун» с китайскими поварами. Будьте осторожны - китайцы очень любят острое!

А еще больше остроту любят мексиканцы. Попробовать тако и прочие традиционные блюда Мексики можно в баре Paloma Cantina.