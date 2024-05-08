Как отметят День Победы в столице РТ: «Поющая Казань», военная техника и полевая кухня

В преддверии Дня Победы с апреля ветеранов поздравляют от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова с вручением поздравительных открыток и подарочных наборов, рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

С 10 апреля по 22 июня проводится ежегодная всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Все денежные средства от реализации значков поступают в фонд для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Также в социальных сетях продолжается акция «Герои Победы» с размещением фотографий и информации о подвигах на фронте и в тылу уроженцев Татарстана.

Кроме того, с 22 апреля татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне #МойГеройМояСемья. Акция является дополнением к «Бессмертному полку», отметила Зарипова. Напомним, в этом году он проводится в онлайн-режиме.

9 мая будут возложены цветы и венки к воинским захоронениям и памятникам павших в годы Великой Отечественной войны на Арском и Архангельском кладбищах, к Вечному огню, монументу матерям и вдовам погибших воинов, памятнику советского солдата, мемориалу погибших в Великой Отечественной войне моряков в парке Победы Казани, передает «Татар-информ».

9 мая музей-заповедник «Казанский Кремль» приглашает на творческую акцию «Рисуем Победу» в Пушечном дворе.

Государственный камерный хор РТ под управлением народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой 9 мая примет участие в торжественном параде в честь Великой Победы и в большом праздничном концерте «Поющая Казань» на площади Тысячелетия.

В День Победы в сквере им. Аксенова состоится большое праздничное мероприятие. А в национальной художественной галерее «Хазинэ» пройдет бесплатный концерт, где прозвучат произведения для скрипки русских и зарубежных исполнителей, а также патриотические композиции в исполнении учащихся средней специальной музыкальной школы при КГК им. Жиганова. Помимо этого, в праздничный день состоится церемония возложения цветов к памятному знаку-камню в честь художников Советской Татарии, погибших в Великой Отечественной войне.

Активисты движений «Волонтеры Победы» и «Молодая гвардия» проведут концерты во дворах домов, где живут ветераны. 9 мая на площади Тысячелетия Минмолодежи РТ организует выставку военной техники и достижений предприятий оборонной сферы. Будет представлена военная техника периода Великой Отечественной войны и современная техника, а также экспонаты музея Казанского высшего танкового командного училища, пройдут мастер-классы по плетению маскировочных сетей, производству окопных свечей и «сухого» душа, рассказала замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова. В этот день для жителей и гостей республики будет работать полевая кухня.

9 мая на протяжении всего дня на территории Казанского кремля будет проходить патриотический квест «Путь к Победе».

Напомним, традиционного праздничного салюта в честь Дня Победы в Казани, как и в ряде других российских городов, не будет, сообщили в пресс-службе исполкома города. Решение об отмене принято в целях безопасности.