Как распознать вербовщика: советы МВД для подростков

24 марта 2026  11:00

В Министерстве внутренних дел рассказали о признаках, которые помогут молодым людям выявить попытки вовлечения в противоправную деятельность.

Среди ключевых сигналов — навязчивое поведение собеседника и активный интерес к личной информации. Вербовщики часто предлагают легкий заработок, убеждают вступить в подозрительные группы и требуют скрывать общение от родственников.

Также настораживать должны необычные поручения: сделать снимок объекта, передать или оставить в условленном месте какой-либо предмет. Нередко злоумышленники прибегают к шантажу или манипуляциям, используя фразы вроде «Только ты можешь мне помочь».

После того как подростка втягивают в незаконные действия и используют в своих целях, вербовщики, как правило, исчезают.

