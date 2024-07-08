Как выбрать ромашки и сохранить их свежесть: советы ботаника для символа Дня семьи

Ко Дню семьи, любви и верности заведующий Учебно-производственным центром по изучению биоразнообразия Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Нияз Салахов поделился советами по выбору и уходу за ромашками.

Эксперт рекомендует дарить белую полевую ромашку, которая обладает приятным ароматом и широко используется во флористике. Чтобы продлить жизнь букета, необходимо сделать косые срезы стеблей, удалить листья ниже уровня воды и добавить в вазу ложку сахара.

Салахов также отметил, что ромашки прекрасно сочетаются с другими цветами, такими как орхидеи, розы, лаванда и пионы. В случае отсутствия сезонных ромашек, можно выбрать арктотис, остеоспермум, рудбекию, герберы, венидиум или хризантему Сантини.

Отметим, что в Ботаническом саду КФУ произрастают 9 видов и сортов ромашки, о которых можно узнать больше на экскурсиях по средам и пятницам в 10:00 и 13:00.