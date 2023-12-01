Каких сюрпризов ждать от предновогоднего месяца

По сложившемуся климатическому режиму декабрь значительно холоднее ноября - на 4 - 5 градусов.

Среднемесячная температура месяца по Казани и районам Татарстана составляет 7,9 градуса мороза. Обычно в первой декаде минимальные температуры в ночные часы преобладают в значениях 8 - 13 градусов мороза, ближе к концу декабря столбик термометра опускается до 15 - 20 градусов ниже нуля. Случаются и студеные декабри, когда в ясные ночи столбик термометра может опуститься до 30 - 35 градусов мороза.

На территории Татарстана в связи с небольшим влагосодержанием воздушных масс количество осадков в декабре обычно невелико - около 40 мм. Осадки выпадают в течение 19 - 24 дней, преимущественно в виде снега. Туманы отмечаются редко, но бывают и годы, когда полмесяца наблюдается туманная погода. В декабре в среднем бывает от 3 до 8 дней с метелями.

Уже в последние дни ноября в тыловой части западного циклона к нам вернулись морозы: ночью до 10 - 15, днем до 4 - 9 градусов. Кстати, в целом нынешний ноябрь в Казани оказался на 2,8 градуса теплее нормы. В течение месяца благодаря обильным снегопадам выпало около 90 мм осадков, что вдвое превышает среднюю климатическую норму.

Так что нынче к началу декабря все поля в республике уже надежно укрыты снегом, высота снежного покрова также превысила норму. Для озимых культур такое снежное покрывало как нельзя кстати для успешной перезимовки.

Характер первого месяца «седой чародейки» зимы может удивить как сильнейшими морозами, так и возвратом волн тепла. В иной декабрь из-за оттепели снег полностью сходит и непролазная слякоть стоит до самых новогодних праздников. Так, по данным наблюдений метеостанций, на территории Татарстана абсолютный минимум декабря по температуре воздуха отмечался в последние дни декабря 1978 года. В Казани столбики термометров опускались до 44 - 45 градусов мороза. А самая высокая температура в декабре - 6 градусов тепла - зафиксирована в Казани 20 декабря 1982-го. Снежный покров тогда образовался и остался лежать только после 29 декабря.

Пока трудно сказать, какие сюрпризы приготовил нам декабрь в нынешнем году. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, ожидаемая средняя температура декабря и предполагаемое количество осадков прогнозируются в пределах климатической нормы.

Первый же день декабря добавит в Казани снежных сугробов. В субботу, 2 декабря, погоду в республике продолжит формировать активный западный циклон. При прохождении его атмосферных фронтов будут отмечаться снегопады, метель и сильный ветер. На дорогах местами снежные заносы и гололедица.

Практически вся первая десятидневка пройдет под влиянием периферии атлантических циклонов - погода облачная, временами снегопады, местами не исключены метели с ухудшением видимости.

Предварительные расчетные модели показывают довольно неустойчивый характер погоды в наступившем декабре, сохранится тенденция быстрой смены атмосферных процессов с колебаниями температурного режима. Время от времени будет выпадать снег, не обойдется и без метелей с порывистым ветром. И во второй, и в третьей декадах в отдельные ночи прогнозируются морозы ниже 20 градусов. Дневные температуры в основном 5 - 10, местами до 15 градусов мороза. И не исключено, что в теплых секторах циклонов произойдут кратковременные повышения температуры до оттепели. Вот такой полный набор зимних явлений ожидается в декабре на территории Казани и пригородов.