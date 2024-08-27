Камаловский театр готовится к переезду и премьерам

119-й сезон открыл Татарский государственный академический театр им. Г.Камала. Это последний сезон, который пройдет в его старом здании. Открытие юбилейного, 120-го, сезона состоится уже в новом здании на берегу озера Кабан. Само здание планируется сдать к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

О переезде и планах на новый сезон рассказали главный режиссер театра Фарид Бикчантаев и директор театра Ильфир Якупов во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

- Мы уже один раз в истории театра переезжали из здания на улице Горького в новое здание на улице Татарстан. Да, переезд театра - это большое событие, и не только для нас, но и для республики. Думаю, и в масштабах России это будет грандиозное событие, потому что здание уникальное. В новом здании предусмотрены четыре сцены, это откроет новые возможности для расширения репертуара. Увеличится штат театра, а также количество спектаклей… Меняться будет многое, но дух нашего театра мы перенесем из нынешнего здания в новое, - подчеркнул Фарид Бикчантаев.

Директор театра Ильфир Якупов отметил, что освоение нового здания театра будет проходить постепенно, весь процесс может занять лет 5 - 10. Все пространство театра должно активно жить. Там должны идти спектакли на всех четырех площадках, проводиться культурные мероприятия, мастер-классы, выставки, тематические экскурсии и променады не только по театру, но и по Старо-Татарской слободе, тесно связанной с историей театра и людьми, стоявшими у истоков его создания… Театр находится в поиске креативных творческих идей по развитию нового пространства.

В новом сезоне Камаловский театр готовит несколько премьер. Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Аскар Галимов работает над спектаклем «Тапшырылмаган хатлар» («Неотосланные письма») по повести Аделя Кутуя. Это дебют молодого режиссера.

Айдар Заббаров ставит музыкальный спектакль «Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл» («Альфия Авзалова. Путь вечности») по пьесе Резеды Губаевой. Спектакль посвящен жизни и творчеству легенды татарской эстрады Альфии Авзаловой. Образ певицы воплотит на сцене заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ Люция Хамитова.

Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат «Золотой маски», режиссер, драматург Ильгиз Зайниев планирует поставить спектакль «Су Анасы» («Водяная») по сказкам Габдуллы Тукая.

Фарид Бикчантаев приступит к работе над музыкальной комедией «Башмагым» («Башмачки») по пьесе Тази Гиззата на музыку Джаудата Файзи.

Драма Галиаскара Камала «Бәхетсез егет» («Несчастный юноша») в современной адаптации известного российского драматурга Ярославы Пулинович будет поставлена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Турецкий режиссер Мустафа Курт на камаловской сцене ставит спектакль «Желтая река» по пьесе турецкого драматурга Гюнгера Дилмена «Ресторан с живыми обезьянами».

Несколько проектов готовит оркестр театра под управлением Данияра Соколова. В основе одного из таких проектов - «Вчера. Сегодня. Завтра» - произведения классиков татарской музыки.