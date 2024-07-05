КамАЗ и Транснефть объединили усилия для развития автопарка

«КамАЗ» и «Транснефть» подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие долгосрочного партнерства в области поставок, эксплуатации и ремонта грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе предприятий.

В рамках соглашения планируется, что «КамАЗ» будет поставлять «Транснефти» грузовики, работающие на газе, чтобы снизить затраты на перевозки.

В целом, компании будут вместе разрабатывать новые модели грузовиков, которые будут более безопасные, надёжные, экологичные и экономичные.

Также «КамАЗ» и «Транснефть» будут сотрудничать в области беспилотных грузовиков и систем помощи водителю. Компании будут внедрять цифровые решения для мониторинга грузовиков, чтобы увеличить их эффективность и готовность к работе.

Кроме того, «Транснефть» будет участвовать в испытаниях новых моделей грузовиков и давать рекомендации по их конструкции и оборудованию.