 «КАМАЗ»: массовые беспорядки в Казахстане не повлияли на работу подразделений автогиганта
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«КАМАЗ»: массовые беспорядки в Казахстане не повлияли на работу подразделений автогиганта

На предприятии заверили, что не сталкивались с проблемами в работе из-за массовых протестов в стране. 

Истории
10 января 2022  16:31
Автор:
Ольга Полякова

Нестабильная ситуация в Казахстане никак не влияет на работу подразделений «КАМАЗ», находящихся в стране. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

«Все наши подразделения работают в прежнем режиме. Естественно, с учетом тех ограничений, которые вводит руководство этой страны», — уточняет Афанасьев.

С его слов, за время протестных акций в стране предприятие не сталкивалось «ни с какими проблемами».

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Люди вышли на улицы выступая против повышения цен на газ в два раза. Сейчас в страну введены миротворческие силы ОДКБ. Власти Казахстана заявляют, что ситуация уже стабилизируется.

Ранее «КВ» писали, что казанцы выступают за возвращение улице Назарбаева названия Эсперанто. Опрос был запущен на фоне протестов в Казахстане.

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