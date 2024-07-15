«КАМАЗ-мастер» в одиннадцатый раз стал победителем ралли «Шелковый путь»

В Улан-Баторе состоялся финальный этап гонки, где экипажи из Татарстана снова доказали свое превосходство. Победа на «Шёлковом пути» в 2024 году стала для команды «КАМАЗ-мастер» одиннадцатой в спортивной карьере.

В частности, члены экипажа Сотников, Ахмадеев и Ахметзянов прошли финальный спецучасток и впервые в истории «Шёлкового пути» стали пятикратными победителями.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Спецучасток ралли «Шёлковый путь» протяженностью 320 километров из Мандалгоби в Улан-Батор открыл дорогу к призам самого сложного и продолжительного ралли-марафона в Евразии. Маршрут проходил по скоростным участкам с гравием, грунтом и каменистыми секциями.

Ранее мы рассказывали, как команда готовилась к ралли-марафону «Шелковый путь».