«КАМАЗ-мастер» в одиннадцатый раз стал победителем ралли «Шелковый путь»

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Спорт
15 июля 2024  10:37
Автор:
Эндже Гарафиева

В Улан-Баторе состоялся финальный этап гонки, где экипажи из Татарстана снова доказали свое превосходство. Победа на «Шёлковом пути» в 2024 году стала для команды «КАМАЗ-мастер» одиннадцатой в спортивной карьере. 

В частности, члены экипажа Сотников, Ахмадеев и Ахметзянов прошли финальный спецучасток и впервые в истории «Шёлкового пути» стали пятикратными победителями. 

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Спецучасток ралли «Шёлковый путь» протяженностью 320 километров из Мандалгоби в Улан-Батор открыл дорогу к призам самого сложного и продолжительного ралли-марафона в Евразии. Маршрут проходил по скоростным участкам с гравием, грунтом и каменистыми секциями. 

Ранее мы рассказывали, как команда готовилась к ралли-марафону «Шелковый путь».

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