«Камаз» направил девять грузовиков в воинские части, где служат мобилизованные сотрудники автозавода

«Камаз» передал партии в воинские части продовольственные товары, приобретённые на средства работников автозавода. Как сообщает сегодня пресс-служба автопроизводит, в воинские части, где служат мобилизованные сотрудники «Камаза», также отправлены грузовики.

«В дополнение к имеющемуся арсеналу автомобилей в три воинские части, где служат мобилизованные камазовцы, были направлены девять грузовиков Камаз и комплекты запчастей. В общей сложности направлено свыше 215 тонн груза на сумму около 140 млн рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что на добровольные пожертвования были закуплены товары первой необходимости с длительным сроком хранения.

Ранее «КВ» сообщали о решении автопроизводителя назначить ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей сотрудникам, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.