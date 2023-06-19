 «Камаз» направил девять грузовиков в воинские части, где служат мобилизованные сотрудники автозавода
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«Камаз» направил девять грузовиков в воинские части, где служат мобилизованные сотрудники автозавода

Кроме того, автопроизводитель передал комплекты запчастей к грузовикам и гуманитарную помощь.

Республика
19 июня 2023  13:30
Автор:
Дамира Хайрулина

«Камаз» передал партии в воинские части продовольственные товары, приобретённые на средства работников автозавода. Как сообщает сегодня пресс-служба автопроизводит, в воинские части, где служат мобилизованные сотрудники «Камаза», также отправлены грузовики. 

«В дополнение к имеющемуся арсеналу автомобилей в три воинские части, где служат мобилизованные камазовцы, были направлены девять грузовиков Камаз и комплекты запчастей. В общей сложности направлено свыше 215 тонн груза на сумму около 140 млн рублей», –  говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что на добровольные пожертвования были закуплены товары первой необходимости с длительным сроком хранения.

Ранее «КВ» сообщали о решении автопроизводителя назначить ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей сотрудникам, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

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«Камаз» направил девять грузовиков в воинские части, где служат мобилизованные сотрудники автозавода