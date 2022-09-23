Мобилизованным сотрудникам «Камаза» будут ежемесячно платить по 50 тыс. рублей

Сотрудникам «Камаза», которых призвали на военную службу по приказу о мобилизации, каждый месяц будут выплачивать по 50 тыс. рублей. Такое заявление сделали представители автогиганта, передают «Челнинские известия».

«На «Камазе» разработана программа дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан, являющихся работниками компании, и их семей. В дополнение к госвыплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники «Камаза» получат ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Также за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места», - уточнили в пресс-службе предприятия.

Также на предприятии рассматриваются и другие меры поддержки мобилизованных сотрудников.

Ранее «КВ» сообщали, что в Минобороны России уточнили категории, которые не попадут под частичную мобилизацию. Привлекать к военной службе не будут сотрудников из области информационных технологий, а также операторов связи, работников СМИ и других.