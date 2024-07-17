«КАМАЗ» увеличил вырочку в первом полугодии до 156,34 млрд рублей

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Республика
17 июля 2024  17:17
Автор:
Эндже Гарафиева

«КАМАЗ» опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, демонстрируя рост выручки до 156,34 млрд рублей. Чистая прибыль составила 641 млн рублей.

Компания уверенно выполняет свой бизнес-план на 2024 год, при этом ожидается, что итоговые показатели существенно превысят полугодовые результаты. Предприятие увеличило долю в сегменте магистральных тягачей и самосвальных полуприцепов, удерживая позиции в сегменте самосвалов.

В первом полугодии этого года, сообщает пресс-служба, выпуск грузовиков КАМАЗ поколения К5 увеличился более чем на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Планируется вывод на рынок новых моделей самосвалов К5, что положительно скажется на доле «КАМАЗа» в сегменте самосвальной техники.

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