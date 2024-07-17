«КАМАЗ» увеличил вырочку в первом полугодии до 156,34 млрд рублей

«КАМАЗ» опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2024 года, демонстрируя рост выручки до 156,34 млрд рублей. Чистая прибыль составила 641 млн рублей.

Компания уверенно выполняет свой бизнес-план на 2024 год, при этом ожидается, что итоговые показатели существенно превысят полугодовые результаты. Предприятие увеличило долю в сегменте магистральных тягачей и самосвальных полуприцепов, удерживая позиции в сегменте самосвалов.

В первом полугодии этого года, сообщает пресс-служба, выпуск грузовиков КАМАЗ поколения К5 увеличился более чем на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Планируется вывод на рынок новых моделей самосвалов К5, что положительно скажется на доле «КАМАЗа» в сегменте самосвальной техники.