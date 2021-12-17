 Камаз в Татарстане протаранил дом, оставив семью с детьми без жилья
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Камаз в Татарстане протаранил дом, оставив семью с детьми без жилья

Происшествие случилось в одном из сел Апастовского района

Город
17 декабря 2021  18:16
Автор:
Елена Молчанова

Водитель Камаза врезался в сельский дом Апастовсского района. Проживавшая там семья с тремя детьми осталась жива, но теперь им негде жить – жилье разрушено наполовину. Об этом сообщает «Татарстан-24». 

Семья Сафиных состоит из матери-одиночки и троих детей, старший из которых с травмами сейчас лежит в больнице, у еще одного – особенности здоровья. 
 

Мама с ребятами на данный момент живет у родственников, и, хотя глава поселения выделил им временное жилье, надеется с людской помощью восстановить свой дом. 

Ранее «КВ» сообщали о нелегальном дрифте в Казани. 

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