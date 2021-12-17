Камаз в Татарстане протаранил дом, оставив семью с детьми без жилья

Водитель Камаза врезался в сельский дом Апастовсского района. Проживавшая там семья с тремя детьми осталась жива, но теперь им негде жить – жилье разрушено наполовину. Об этом сообщает «Татарстан-24».

Семья Сафиных состоит из матери-одиночки и троих детей, старший из которых с травмами сейчас лежит в больнице, у еще одного – особенности здоровья.



Мама с ребятами на данный момент живет у родственников, и, хотя глава поселения выделил им временное жилье, надеется с людской помощью восстановить свой дом.

Ранее «КВ» сообщали о нелегальном дрифте в Казани.