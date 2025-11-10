КАМАЗ возобновляет работу в режиме пятидневной рабочей недели

10 ноября 2025  10:17

С 10 ноября производственные подразделения ПАО «КАМАЗ» перешли на стандартный пятидневный график работы, сообщает «Интерфакс». Данное решение было инициировано генеральным директором автогиганта Сергеем Когогиным в рамках плана по оптимизации производственной активности предприятия.

Окончательное решение о режиме работы в декабре будет принято финансовым комитетом компании в конце ноября после тщательного анализа производственной загрузки и рыночных перспектив. По предварительным оценкам, предприятие планирует сохранить пятидневный рабочий график и в последнем месяце 2025 года.

Напомним, что летом 2025 года в связи с кризисными явлениями на рынке коммерческого автотранспорта КАМАЗ был вынужден временно перевести сотрудников на сокращенную четырехдневную рабочую неделю.

КАМАЗ возобновляет работу в режиме пятидневной рабочей недели
