 КАМАЗ запустит производство электромобилей в Венгрии
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КАМАЗ запустит производство электромобилей в Венгрии

К 2025 году планируется производство 30 тыс. электрокаров в год.

Истории
27 января 2022  16:17
Автор:
Эдуард Салихов

КАМАЗ запустит производство электромобилей в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба минпромторга России. 

Так, к 2025 году планируется производство 30 тыс. электрических автомобилей в год, а к 2030 году этот показатель увеличится в 10 раз.

Совместную работу поделили на два этапа. Первый будет направлен на совместным исследованиям и разработкам, второй — непосредственному запуску производственных мощностей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что средняя зарплата в компании «КАМАЗ» составила более 50 тыс. рублей. С начала 2021 года оплата труда рабочих выросла на 22%.

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