КАМАЗ запустит производство электромобилей в Венгрии. Об этом сообщает пресс-служба минпромторга России.

Так, к 2025 году планируется производство 30 тыс. электрических автомобилей в год, а к 2030 году этот показатель увеличится в 10 раз.

Совместную работу поделили на два этапа. Первый будет направлен на совместным исследованиям и разработкам, второй — непосредственному запуску производственных мощностей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что средняя зарплата в компании «КАМАЗ» составила более 50 тыс. рублей. С начала 2021 года оплата труда рабочих выросла на 22%.